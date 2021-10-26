На основании многочисленных обращений в МВД Азербайджана, связанных со сбором денег человеком, открывшим от имени шехида, полковника Бабека Самидли фейковую страницу в Instagram, был задержан Амал Ширинзаде (имя условное).

Как сообщили haqqin.az в Министерстве внутренних дел, в ходе проведенного расследования было установлено, что страница была создана несовершеннолетним жителем Бардинского района. Юноша объявил на странице сбор денег под предлогом организации эхсана (поминального ужина) в память о шехидах.