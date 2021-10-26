Мошенник открыл фейковую страницу от имени шехида и собирал деньги видео
На основании многочисленных обращений в МВД Азербайджана, связанных со сбором денег человеком, открывшим от имени шехида, полковника Бабека Самидли фейковую страницу в Instagram, был задержан Амал Ширинзаде (имя условное).
Как сообщили haqqin.az в Министерстве внутренних дел, в ходе проведенного расследования было установлено, что страница была создана несовершеннолетним жителем Бардинского района. Юноша объявил на странице сбор денег под предлогом организации эхсана (поминального ужина) в память о шехидах.
А.Ширинзаде, указав карточные данные, просил перечислить средства на эту карту, после чего обналичивал и присваивал деньги. В ходе обыска в квартире задержанного были обнаружены и изъяты электронные данные, мобильный телефон, а также другие носители информации.
Расследование по факту продолжается.