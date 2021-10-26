Анкара: не продадут нам США F-16, купим истребители у России

Турция в случае отказа США продать ей модернизированные истребители F-16 может, в частности, рассмотреть вариант с приобретением истребителей Су-35 и Су-57, разработанных Россией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

По его словам, такое развитие событий будет продолжаться до тех пор, пока Турция не начнет производить собственные самолеты.