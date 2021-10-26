Анкара: не продадут нам США F-16, купим истребители у России
Турция в случае отказа США продать ей модернизированные истребители F-16 может, в частности, рассмотреть вариант с приобретением истребителей Су-35 и Су-57, разработанных Россией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.
По его словам, такое развитие событий будет продолжаться до тех пор, пока Турция не начнет производить собственные самолеты.
«Главное в этом вопросе - позиция Белого дома. Администрация Джо Байдена может убедить Конгресс поддержать продажу вооружения Турции. Если власти США будут тверды, то и законодатели поддержат решение», - сказал Чавушоглу.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад.