Гюллю Мурадова поделилась впечатлениями об Агдаме видео

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев продолжает готовить видеоролики о воспоминаниях и впечатлениях бывших вынужденных переселенцев, побывавших на освобожденных от оккупации территориях.

Героем очередного видеоролика стала уроженка Агдама Гюллю Мурадова, победительница Второго телевизионного конкурса мугама.

Гюллю Мурадова выразила благодарность азербайджанским воинам и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за освобождение оккупированных территорий.

 

 