Гюллю Мурадова поделилась впечатлениями об Агдаме видео
Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев продолжает готовить видеоролики о воспоминаниях и впечатлениях бывших вынужденных переселенцев, побывавших на освобожденных от оккупации территориях.
Героем очередного видеоролика стала уроженка Агдама Гюллю Мурадова, победительница Второго телевизионного конкурса мугама.
Гюллю Мурадова выразила благодарность азербайджанским воинам и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за освобождение оккупированных территорий.