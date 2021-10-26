Иранский чиновник сообщил на иврите о «провале вражеской атаки»

Секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани опубликовал в четверг твит на иврите с сообщением о том, что «вражеская кибератака» не достигла цели и была отражена «второй линией» иранской обороны, сообщает news.israelinfo.co.il.

Выбрав языком публикации иврит, иранский чиновник возложил на Израиль ответственность за кибератаку, которая парализовала во вторник систему распределения субсидированного горючего в Иране и вызвала многокилометровые автомобильные пробки у заправочных станций. Шахмани заявил, что с атакой не справилась только «передняя, пассивная линия» иранской кибербезопасности, но «вторая линия» киберзащиты сорвала более масштабный «вражеский план» парализовать «скоординированной атакой» иранскую администрацию, оборонные ведомства и СМИ.

למרות שהקו הקדמי של ההגנה הפסיבית הושבת על ידי מתקפת סייבר, הקו האחורי סיכל את מטרת האויב להתפרע באיראן באמצעות פעולה מתואמת ובזמן של סוכנויות ההנהלה, הביטחון והתקשורת. ניהול מושכל באוקטובר 2021 חשף פזיזות של אוקטובר 2019 — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 28, 2021

Иранские АЗС оставались парализованными и в среду. Президент страны Ибрагим Раиси объявил, что посредством кибератаки «враг пытается спровоцировать в Иране волнения и беспорядки, вызвать народный гнев».

Сегодня Иран впервые объявил, что вернется за стол ядерных переговоров до конца ноября. Это объявление тут же отозвалось на нефтяных биржах — цены на нефть снизились более чем на 2%.