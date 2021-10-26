Иранский чиновник сообщил на иврите о «провале вражеской атаки»

Секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани опубликовал в четверг твит на иврите с сообщением о том, что «вражеская кибератака» не достигла цели и была отражена «второй линией» иранской обороны, сообщает news.israelinfo.co.il.

Выбрав языком публикации иврит, иранский чиновник возложил на Израиль ответственность за кибератаку, которая парализовала во вторник систему распределения субсидированного горючего в Иране и вызвала многокилометровые автомобильные пробки у заправочных станций. Шахмани заявил, что с атакой не справилась только «передняя, пассивная линия» иранской кибербезопасности, но «вторая линия» киберзащиты сорвала более масштабный «вражеский план» парализовать «скоординированной атакой» иранскую администрацию, оборонные ведомства и СМИ.

Иранские АЗС оставались парализованными и в среду. Президент страны Ибрагим Раиси объявил, что посредством кибератаки «враг пытается спровоцировать в Иране волнения и беспорядки, вызвать народный гнев».

Сегодня Иран впервые объявил, что вернется за стол ядерных переговоров до конца ноября. Это объявление тут же отозвалось на нефтяных биржах — цены на нефть снизились более чем на 2%.