Миру грозит новый штамм COVID: от него пока нет вакцин

В 2022 году мир столкнется с новым, более опасный штаммом коронавируса, который станет сочетанием нынешних вариантов COVID-19. Это может стать началом новой фазы пандемии, где будет большое количество погибших. Об этом сказал врач-иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха (Швейцария), сообщает Blick.

По мнению ученого, штаммы вируса из Южной Африки и Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител.