Миру грозит новый штамм COVID: от него пока нет вакцин
В 2022 году мир столкнется с новым, более опасный штаммом коронавируса, который станет сочетанием нынешних вариантов COVID-19. Это может стать началом новой фазы пандемии, где будет большое количество погибших. Об этом сказал врач-иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха (Швейцария), сообщает Blick.
По мнению ученого, штаммы вируса из Южной Африки и Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител.
Врач отметил, что новый штамм COVID-19 необходимо распознать как можно раньше, чтобы производители адаптировали вакцину под новую инфекцию.
«Иммунная система и вирус – это как два танцора. Иммунитет как бы двигается, и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с ним еще долгое время. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь», – пояснил иммунолог.
Редди добавил, что любой человек, который не был вакцинирован или инфицирован вариантом «Дельта», может стать суперраспространителем.