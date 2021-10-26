Погода вновь ухудшится, ожидаются дожди и снег Синоптики предупредили
На территории республики ожидается нестабильная погода, сообщили в МЭПР.
В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 29 октября до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидаются дожди.
В районах Азербайджана с вечера 29 октября до второй половины дня 30 октября, а также с вечера 31 октября до утра 1 ноября ожидаются дожди, местами ливни, в горных районах снег. Возможно повышение уровня воды в реках, кратковременные паводки в реках Ленкорань-Астаринской зоны.