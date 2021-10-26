В Польше не хотят платить Евросоюзу по миллиону евро в день

«Польша не может и не должна платить штрафы, наложенные судом Евросоюза», - заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, передает ТАСС.

По его словам, так же как любой гражданин, польское государство не может поддаваться беззаконию, будь то незаконные санкции в отношении шахты "Турова" или штрафы за изменения в судебной системе.

Ранее верховный суд Европейского союза заявил, что обязал Польшу платить штраф в размере 1 миллиона евро в день за то, что она не приостановила деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда.