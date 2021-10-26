Управление «Ичеришехер» объявило конкурс рисунков «День Победы»
Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» объявляет конкурс детских рисунков «День Победы», посвященный победе азербайджанского народа и государства в Отечественной войне.
Основная цель конкурса - показать историческую победу глазами детей и привить им дух патриотизма.
Конкурс будет проводиться в двух номинациях с участием детей 5-10 и 11-15 лет.
Участники могут использовать любые краски и техники рисования.
Условия конкурса следующие:
• Участники конкурса могут представить рисунки размером не менее листа А4
• Рисунки должны быть только ручной работы, нельзя использовать компьютер или другие технические средства
• Рисунки, ранее представленные на других конкурсах, не могут быть использованы повторно
• Каждый участник может представить на конкурс только 1 рисунок.
Победителей конкурса награждает Управление. Каждому участнику будут вручены детские книги с автографом Бахрама Багирзаде.
Участники могут сдать свои работы в Творческий центр Максуда Ибрагимбекова при Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» с 27.10.2021 по 4.11.2021 с 09:00 до 18:00. Адрес: Ичеришехер, ул. Беюк Гала, 28.
Отметим, что работы будут выставлены 6-9 ноября в «Арт-зоне», созданной в парке Дворцового комплекса бакинских ханов. Адрес: Ичеришехер, Беюк Гала, 46.
Состав жюри:
Бахрам Багирзаде - актер, режиссер, телеведущий, член Ассоциации художников Азербайджана.
Ирина Эльдарова - заслуженная артистка Азербайджана, почетный член Российской академии художеств.
Анна Ибрагимбекова - директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.
Бахруз Кенгерли - художник.
Орхан Гараев - художник.