Управление «Ичеришехер» объявило конкурс рисунков «День Победы»

Конкурс будет проводиться в двух номинациях с участием детей 5-10 и 11-15 лет.

Основная цель конкурса - показать историческую победу глазами детей и привить им дух патриотизма.

Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» объявляет конкурс детских рисунков «День Победы», посвященный победе азербайджанского народа и государства в Отечественной войне.

Участники могут использовать любые краски и техники рисования.

Условия конкурса следующие:

• Участники конкурса могут представить рисунки размером не менее листа А4

• Рисунки должны быть только ручной работы, нельзя использовать компьютер или другие технические средства

• Рисунки, ранее представленные на других конкурсах, не могут быть использованы повторно

• Каждый участник может представить на конкурс только 1 рисунок.

Победителей конкурса награждает Управление. Каждому участнику будут вручены детские книги с автографом Бахрама Багирзаде.

Участники могут сдать свои работы в Творческий центр Максуда Ибрагимбекова при Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» с 27.10.2021 по 4.11.2021 с 09:00 до 18:00. Адрес: Ичеришехер, ул. Беюк Гала, 28.

Отметим, что работы будут выставлены 6-9 ноября в «Арт-зоне», созданной в парке Дворцового комплекса бакинских ханов. Адрес: Ичеришехер, Беюк Гала, 46.

Состав жюри:

Бахрам Багирзаде - актер, режиссер, телеведущий, член Ассоциации художников Азербайджана.

Ирина Эльдарова - заслуженная артистка Азербайджана, почетный член Российской академии художеств.

Анна Ибрагимбекова - директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова.

Бахруз Кенгерли - художник.

Орхан Гараев - художник.