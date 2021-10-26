Военный бюджет Израиля на 2022 год - 18,5 млрд долларов

Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне единогласно одобрил предложенный правительством оборонный бюджет в размере 59 миллиардов шекелей (18,5 миллиарда долларов), пишет Times Of Israel.

Представитель комитета сообщил, что голосование состоялось сегодня после десятков заседаний комитета и его подкомитетов по бюджету и после того, как они внесли ряд изменений в порядок распределения средств, «чтобы обеспечить более эффективное выделение средств на нужды безопасности и улучшить парламентский контроль за использованием бюджета».

В заявлении главы комитета, члена Еш Атид Рама Бен-Барака говорится, что бюджет «дает хороший ответ на стоящие перед нами проблемы, в то же время понимая социальные и экономические потребности Государства Израиль».