Накануне ряд информагентств сообщил о том, что в Азербайджане увеличатся пошлины за регистрацию ввозимых в страну автомобилей и мобильных телефонов. Данная информация вызвала пристальный интерес общественности, так как изменение пошлин неминуемо повлечет за собой повышение стоимости телефонов и автомобилей.

В сообщении указывалось, что парламентарии готовятся ввести соответствующие изменения в закон "О государственной пошлине". Сообщалось, что проект поправок к закону будет обсужден в Милли Меджлисе в ближайшее время.

Однако эти слухи поспешил опровергнуть председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

«В Милли Меджлисе пройдут обсуждения о госпошлинах. Соответствующий законопроект уже поступил к нам. Однако пошлины на автомобили изменены не будут», - заверил журналистов Миркишили.

В то же время haqqin.az удалось выяснить, что законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" включен в повестку заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, которое состоится 1 ноября.

При этом источник haqqin.az не смог раскрыть детали обсуждаемого законопроекта, сославшись на то, что подробности будут известны уже после заседания парламентского комитета.

Стоит также отметить, что в последний раз пошлины на ввоз автомобилей и мобильных телефонов в Азербайджан были изменены в 2018 году.