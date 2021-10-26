Открытие: настоящий кофе будут производить в лаборатории наш обзор
Кофе — древнейший напиток, популярный во всем мире. С годами, после неурожаев, других стихийных бедствий, цена на него растет. Но вот появились обнадеживающие новости. Любители латте могут в будущем потягивать напиток, сделанный на базе яванского сорта кофе, полученного в... химической чашке Петри, а не с плантации. Так говорят ученые, разработавшие новую технику выращивания в лаборатории того, что они надеются сделать экологически чистым продуктом.
«Это действительно кофе, потому что в продукте нет ничего, кроме кофейного материала», - говорит Хайко Ришер AFP, показывая блюдо со светло-коричневым порошком. Его команда исследователей из финского института технических исследований VTT считает, что полученный ими кофе поможет избежать многих экологических ловушек, связанных с массовым производством одного из самых любимых в мире напитков.
По их технологии кофе не мелют из зерен, а вместо этого выращивают из кластера клеток кофейных растений в строго контролируемых условиях температуры, света и кислорода в биореакторе.
После обжарки порошок можно заваривать точно так же, как и обычный кофе. Команда Хайко Ришера использовала те же принципы клеточного земледелия, которые используются для производства выращенного в лаборатории мяса, которое не связано с убоем домашнего скота и которое в прошлом году впервые было одобрено властями Сингапура для поступления в продажу.
«Кофе, конечно, проблемный продукт», - сказал Х. Ришер. Это объясняется отчасти тем, что повышение глобальной температуры снижает продуктивность существующих плантаций, вынуждая фермеров вырубать все большие площади тропических лесов для выращивания новых культур. «Есть и транспортная проблема, и использование ископаемого топлива... так что есть смысл искать альтернативы», - объясняет Ришер.
Его команда сейчас проводит более полный анализ того, насколько устойчивым был бы их продукт, если бы он производился в больших масштабах, но все же ученые полагают, что для этого потребуется меньше труда и меньше ресурсов, чем для обычного кофе.
«Мы уже знаем, что наш водный след, например, намного меньше, чем необходимо для роста полей», - сказал Ришер. Но, конечно, для любителей кофе ключом к успеху выращенного в лаборатории сорта будет его вкус, а пока только специально обученная группа сенсорных аналитиков имеет право пробовать новый напиток из-за его статуса «новой еды». На данный момент им разрешено только «пробовать и сплюнуть, но не глотать», - сказал ученый-исследователь Хейкки Айсала, эксперт по сенсорному восприятию, возглавляющий тестировщиков проекта.
«По сравнению с обычным кофе клеточный кофе менее горький», что может быть связано с немного более низким содержанием кофеина, сказал Х. Айсала агентству AFP, добавив, что фруктовый вкус также менее заметен в порошке, произведенном в лаборатории. «Но, как говорится, мы действительно должны признать, что мы не профессиональные обжарщики кофе, и большая часть аромата на самом деле происходит в процессе обжарки», - признал Х. Ришер.
Но они не единственные, кто дерзает получить идеальный кофе «из пробирки». Реализуются другие инициативы по поиску более устойчивой альтернативы кофе. В сентябре стартап Atomo из Сиэттла объявил, что привлек уже 11,5 миллиона долларов для финансирования получения своего «молекулярного кофе», который имеет тот же вкус, что и популярный напиток, но сделан из другого органического материала, чем обычный.
Но опросы, проведенные в США и Канаде, свидетельствуют о широко распространенной настороженности общества по отношению к заменителям пищевых продуктов, выращенных в лаборатории, хотя среди более молодых потребителей это не так.
Несмотря на экологические преимущества, некоторые специалисты по продовольственной политике предупредили, что средства к существованию производителей кофе могут пострадать, если будет широко распространен переход к продуктам, производимым в лабораторных условиях.
В Хельсинки же, по оценке Хайко Ришера, пройдет как минимум четыре года, прежде чем выращенный в лаборатории кофе получит одобрение регулирующих органов и коммерческую поддержку, чтобы позволить ему разместиться на полках рядом со своим обычным «кузеном».
Тем не менее этот проект имеет особое значение для Финляндии, которая, по данным аналитической группы Statista, входит в число крупнейших потребителей кофе в мире, выпивая в среднем 10 килограммов на человека в год. «Это определенно вызывает большой энтузиазм», - сказал Х. Айсала.