«Это действительно кофе, потому что в продукте нет ничего, кроме кофейного материала», - говорит Хайко Ришер AFP, показывая блюдо со светло-коричневым порошком. Его команда исследователей из финского института технических исследований VTT считает, что полученный ими кофе поможет избежать многих экологических ловушек, связанных с массовым производством одного из самых любимых в мире напитков.

Кофе — древнейший напиток, популярный во всем мире. С годами, после неурожаев, других стихийных бедствий, цена на него растет. Но вот появились обнадеживающие новости. Любители латте могут в будущем потягивать напиток, сделанный на базе яванского сорта кофе, полученного в... химической чашке Петри, а не с плантации. Так говорят ученые, разработавшие новую технику выращивания в лаборатории того, что они надеются сделать экологически чистым продуктом.

По их технологии кофе не мелют из зерен, а вместо этого выращивают из кластера клеток кофейных растений в строго контролируемых условиях температуры, света и кислорода в биореакторе.

После обжарки порошок можно заваривать точно так же, как и обычный кофе. Команда Хайко Ришера использовала те же принципы клеточного земледелия, которые используются для производства выращенного в лаборатории мяса, которое не связано с убоем домашнего скота и которое в прошлом году впервые было одобрено властями Сингапура для поступления в продажу.

«Кофе, конечно, проблемный продукт», - сказал Х. Ришер. Это объясняется отчасти тем, что повышение глобальной температуры снижает продуктивность существующих плантаций, вынуждая фермеров вырубать все большие площади тропических лесов для выращивания новых культур. «Есть и транспортная проблема, и использование ископаемого топлива... так что есть смысл искать альтернативы», - объясняет Ришер.

Его команда сейчас проводит более полный анализ того, насколько устойчивым был бы их продукт, если бы он производился в больших масштабах, но все же ученые полагают, что для этого потребуется меньше труда и меньше ресурсов, чем для обычного кофе.

«Мы уже знаем, что наш водный след, например, намного меньше, чем необходимо для роста полей», - сказал Ришер. Но, конечно, для любителей кофе ключом к успеху выращенного в лаборатории сорта будет его вкус, а пока только специально обученная группа сенсорных аналитиков имеет право пробовать новый напиток из-за его статуса «новой еды». На данный момент им разрешено только «пробовать и сплюнуть, но не глотать», - сказал ученый-исследователь Хейкки Айсала, эксперт по сенсорному восприятию, возглавляющий тестировщиков проекта.

«По сравнению с обычным кофе клеточный кофе менее горький», что может быть связано с немного более низким содержанием кофеина, сказал Х. Айсала агентству AFP, добавив, что фруктовый вкус также менее заметен в порошке, произведенном в лаборатории. «Но, как говорится, мы действительно должны признать, что мы не профессиональные обжарщики кофе, и большая часть аромата на самом деле происходит в процессе обжарки», - признал Х. Ришер.