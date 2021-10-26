По словам автора, это третья его поездка в Азербайджан, но первая - в Карабах . Увиденные разрушения глубоко потрясли его: «Война не пощадила ни сёла, ни леса, ни виноградники, ни фауну, ни людей, она не пощадила даже погребённых в землю мёртвых. Сожжённая земля в южной части Карабах а свидетельствует о глубокой ненависти, которую оккупанты испытывали к жителям захваченных земель».

«Во время поездки по низменным районам Карабаха на меня самое большое впечатление произвело то, что иногда часами можно было видеть только руины, ни одного уцелевшего дома или электрического столба, дерева не осталось. Даже зверей невозможно было увидеть. Будто передо мной была поверхность Луны – пустыня из песчаника, повсюду валяются брёвна, камни. И, конечно же, миллион противопехотных мин, заложенных с той целью, чтобы прежним хозяевам не вздумалось вернуться сюда... «Всё можно восстановить. Дом, хозяйственные постройки, соборы. Но как исправить случившееся с останками моего отца? Это огромная душевная травма, нанесённая не только нам, но и всем тем, кто оказался в таком же положении, как моя семья. Я решил, что подам иск в Европейский суд против Армении...» – цитирует Эрдейи слова своего коллеги, азербайджанского журналиста Эльдара Исмаилова.

40-тысячный город подвергся такому разрушению, что его часто называют «Кавказской Хиросимой». И уже с первого взгляда видно, что это так и есть. Весь город в руинах, за исключением двух высоких минаретов центральной городской мечети, которыми армянские солдаты пользовались как дозорными башнями. В мечетях армяне держали домашний скот, в том числе и свиней. «Когда я там был, каменный пол мечети был покрыт навозом. Это зрелище еще больше усугубили мои впечатления. Могилы известных азербайджанских исторических личностей, склепы почтенных ханов и имамов были разгромлены, надгробия повалены и разбиты, останки скелетов разбросаны. Такая судьба постигла и усыпальницу основателя города Ибрагим Халил хана, лежащую ныне в руинах. На мелкие куски разбили и памятник Хуршид бану Натаван, могилу разрыли, кости разбросали. Натаван жила в XIX веке, была филантропом, её считают одним из лучших представителей азербайджанской поэзии. Её произведения – газели, по сути, своеобразные оды любви», - пишет венгерский журналист.

Своё глумление над мусульманскими кладбищами вандалы объясняли тем, что они таким образом защищают форпосты христианства от агрессивно распространяющегося исламского фундаментализма. Если кто-то когда-либо бывал в Азербайджане, он подтвердит, что эта страна – остров мира и покоя, здесь и следа нет какой-либо слепой религиозности, пишет в своей статье Эрдейи.