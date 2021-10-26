Президент Цай Инвэнь: Американские военные есть на Тайване! И защитят наш обзор
Президент Цай Инвэнь подтвердила, что на Тайване присутствует небольшое количество американских войск для помощи в обучении, добавив, что она верила в то, что американские военные будут защищать остров в случае нападения Китая. В интервью CNN Цай Инвэнь охарактеризовала Тайвань как региональный маяк демократии, который сталкивается с гигантским авторитарным соседом, и предупредила, что угроза со стороны Пекина растет с каждым днем.
Присутствие американских войск было впервые подтверждено для агентства AFP и других СМИ официальным лицом Пентагона в начале этого месяца. Но комментарии лидера Тайваня — это первое публичное признание с тех пор, как последнее подразделение США покинуло остров в 1979 году, когда Вашингтон переключил свое дипломатическое внимание на Пекин.
На вопрос, сколько американских войск находится на Тайване, Цай Инвэнь ответила: «Не так много, как думали некоторые». «У нас есть широкий спектр сотрудничества с США с целью повышения нашей обороноспособности», - добавила она. На вопрос, уверена ли она, что Соединенные Штаты помогут защитить Тайвань от Китая в случае необходимости, Цай заявила: «У меня есть вера».
Выступая перед законодателями, министр обороны Тайваня Чиу Гоченг сказал, что американские и тайваньские войска давно поддерживают контакты друг с другом. «У нас есть свой личный состав, и они (солдаты США) будут здесь для военного сотрудничества, но это отличается, согласно моему определению, от «дислокации войск» здесь», - сказал Чиу.
Как не раз сообщал haqqin.az, Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и пообещал однажды захватить остров силой, если потребуется. Бряцание оружием в Пекине усилилось в последние годы, подтверждая опасения, что остров с населением 23 миллиона человек может превратиться в глобальную горячую точку.
В среду президент США Джо Байден на виртуальном саммите упрекнул Пекин в его опасных действиях возле Тайваня. На саммите в Восточной Азии, на котором присутствовал премьер-министр Китая Ли Кэцян, Байден сказал, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены активными и угрожающими действиями Китая... через Тайваньский пролив». Такие действия «угрожают региональному миру и стабильности», заявил Байден на закрытом заседании, согласно записи его выступлений, полученной AFP.
На прошлой неделе президент США заявил в эфире одного телешоу, что Соединенные Штаты готовы защитить Тайвань от любого китайского вторжения. Белый дом быстро отреагировал на эти комментарии на фоне предупреждений из Пекина, продолжая придерживаться стратегии двусмысленности в отношении того, будет ли он вмешиваться военным путем в случае нападения Китая.
Закон Конгресса, принятый несколько десятилетий назад, обязывает США поддерживать обороноспособность Тайваня. В течение этих десятилетий мало кто думал, что Пекин сможет осуществить успешное вторжение, но Китай значительно улучшил свои вооруженные силы и стал более агрессивным по отношению к Тайваню при президенте Си Цзиньпине.
Пекин разорвал официальные связи и усилил дипломатическое, экономическое и военное давление на Тайвань, поскольку Цай Инвэнь не считает остров частью «единого Китая». Она победила на двух выборах и считает Тайвань де-факто суверенным государством. Во время интервью CNN президент Тайваня повторила свое предложение о переговорах с Си Цзиньпином, чтобы «уменьшить недопонимание» и устранить различия в их политических системах - то, что Пекин пока отвергает.
Защита Тайваня от Китая стала редкой проблемой, единодушно поддерживаемой обеими партиями в Вашингтоне. А теперь и в некоторых частях Европы остров получает растущую поддержку.
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на этой неделе посетит Чехию и Словакию по приглашению местных политиков. Пекин уже раскритиковал эту поездку. В эти выходные Ву должен поехать в Рим.
В среду Politico сообщило, что министр также планирует сделать остановку в Брюсселе. Представитель ЕС сказала изданию, что она «знала о визите», который будет «неполитическим». «Мы взаимодействуем с Тайванем даже в отсутствие дипломатического признания», - добавил пресс-секретарь.
МИД Тайваня отказался комментировать сообщения о предстоящей остановке в Брюсселе.