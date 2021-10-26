Отдел международной информации 17:54

Президент Цай Инвэнь подтвердила, что на Тайване присутствует небольшое количество американских войск для помощи в обучении, добавив, что она верила в то, что американские военные будут защищать остров в случае нападения Китая. В интервью CNN Цай Инвэнь охарактеризовала Тайвань как региональный маяк демократии, который сталкивается с гигантским авторитарным соседом, и предупредила, что угроза со стороны Пекина растет с каждым днем. Присутствие американских войск было впервые подтверждено для агентства AFP и других СМИ официальным лицом Пентагона в начале этого месяца. Но комментарии лидера Тайваня — это первое публичное признание с тех пор, как последнее подразделение США покинуло остров в 1979 году, когда Вашингтон переключил свое дипломатическое внимание на Пекин.

На вопрос, сколько американских войск находится на Тайване, Цай Инвэнь ответила: «Не так много, как думали некоторые». «У нас есть широкий спектр сотрудничества с США с целью повышения нашей обороноспособности», - добавила она. На вопрос, уверена ли она, что Соединенные Штаты помогут защитить Тайвань от Китая в случае необходимости, Цай заявила: «У меня есть вера». Выступая перед законодателями, министр обороны Тайваня Чиу Гоченг сказал, что американские и тайваньские войска давно поддерживают контакты друг с другом. «У нас есть свой личный состав, и они (солдаты США) будут здесь для военного сотрудничества, но это отличается, согласно моему определению, от «дислокации войск» здесь», - сказал Чиу. Как не раз сообщал haqqin.az, Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и пообещал однажды захватить остров силой, если потребуется. Бряцание оружием в Пекине усилилось в последние годы, подтверждая опасения, что остров с населением 23 миллиона человек может превратиться в глобальную горячую точку. В среду президент США Джо Байден на виртуальном саммите упрекнул Пекин в его опасных действиях возле Тайваня. На саммите в Восточной Азии, на котором присутствовал премьер-министр Китая Ли Кэцян, Байден сказал, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены активными и угрожающими действиями Китая... через Тайваньский пролив». Такие действия «угрожают региональному миру и стабильности», заявил Байден на закрытом заседании, согласно записи его выступлений, полученной AFP. На прошлой неделе президент США заявил в эфире одного телешоу, что Соединенные Штаты готовы защитить Тайвань от любого китайского вторжения. Белый дом быстро отреагировал на эти комментарии на фоне предупреждений из Пекина, продолжая придерживаться стратегии двусмысленности в отношении того, будет ли он вмешиваться военным путем в случае нападения Китая.