Азербайджанец станет президентом Федерации фехтования России

Ранее Александр Михайлов заявил, что покинет в декабре пост президента ФФР. Михайлов также выразил поддержку кандидатуре Мамедова.

«На пост президента ФФР мою кандидатуру выдвинул Александр Михайлов, бюро исполкома ее поддержало, - сказал Мамедов. - Это немного другое амплуа, нежели обязанности главного тренера сборной, но так или иначе последние годы я занимался развитием фехтования в России, общался с руководителями регионов, реализуя программу развития центров фехтования, которые должны строиться на территории РФ».

Мамедов заявил, что не планирует кадровую реорганизацию в Федерации после своего прихода. «Александр Юрьевич Михайлов прекрасно отработал на посту президента, какой смысл ломать хорошо налаженный механизм работы? От себя и от всего нашего коллектива сейчас я хочу поблагодарить Александра Юрьевича за то, что мы столько лет проработали вместе, и за успехи, которых мы добились».

Под руководством главного тренера Ильгара Мамедова сборная России по фехтованию занимала первые общекомандные места на Олимпиадах в Рио и Токио. Ильгар Мамедов – 2-кратный олимпийский чемпион. Его отец - Яшар Мамедов долгие годы возглавлял Федерацию фехтования Азербайджана. Супруга Ильгара Мамедова Елена Жемаева успешно выступала за сборную Азербайджана.