МИД Украины о применении “Байрактаров” в Донбассе
“Применение беспилотных летательных аппаратов турецкого производства “Байрактар” законно и не нарушает положений Минских соглашений”, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.
Он отметил, что при эксплуатации беспилотника были соблюдены все процедуры.
Напомним, что 26 октября в сепаратистской ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины задействовали турецкие беспилотники “Байрактар”, и посчитали это актом нарушения минского меморандума о запрете полетов боевой авиации.