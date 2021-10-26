Меркель приедет на саммит G20 вместе с преемником

Ангела Меркель пригласила на саммит G20 в Риме своего вероятного преемника на посту канцлера Германии Олафа Шольца, сообщают немецкие СМИ.

Партия социал-демократов во главе с Шольцом победили на всеобщих выборах 26 сентября и ведут с СвДП и “зелеными” переговоры о создании коалиционного правительства до конца года.

Отметим, что в рамках саммита Меркель встретится с президентом США Джо Байденом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также лидерами других стран G20.

Саммит в Риме станет первой встречей лидеров мировых держав с 2019 года. Ожидается, что он будет посвящен борьбе с последствиями пандемии в разных странах, а также глобальным усилиям по предотвращению изменения климата.