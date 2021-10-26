Мария Захарова заговорила о Зангезурском коридоре…

«Все вопросы, связанные с разблокировкой транспортных коммуникаций в Закавказье, включая споры вокруг создания Зангезурского коридора, лучше всего рассматривать и решать в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России». Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что наиболее оптимальной формой для проработки вопроса о разблокировке транспортных коммуникаций в Закавказье является трехсторонняя рабочая группа, созданная по итогам московского саммита с участием лидеров РФ, Армении и Азербайджана 11 января нынешнего года, - отметила официальный представитель дипведомства. - Уже состоялись восемь заседаний этого механизма, и все стороны высоко оценивают его деятельность".