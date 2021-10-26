Франция пошла против Украины из-за «Байрактаров»

Франция выступила с двусмысленным заявлением в связи с применением вооруженными силами Украины турецких беспилотников «Байрактар» в Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя французского МИД.

Не обмолвившись словом об оккупации территорий Украины, французский МИД продемонстрировал несправедливую позицию: "Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе все более частым применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, а также сообщением генштаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar", - отметил дипломат.