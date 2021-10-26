Молдова хочет помириться с Россией
Президент Молдавы Майя Санду выступила за активизацию отношений с Россией, передает ТАСС.
Говоря о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, она рассказала о том, что ранее неоднократно обсуждала с заместителем руководителя администрации российского лидера Дмитрием Козаком возможность переговоров на высшем уровне.
Что касается энергетического кризиса, Санду обратила внимание, что переговоры с «Газпромом» будут продолжены.
«На этой неделе было много мероприятий и встреч по обсуждению газового вопроса, я лично по телефону обсуждала с Дмитрием Козаком возможность подписания газового контракта», – уточнила президент Молдавии.
Отметим, что в Молдове ввели режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Несколько дней назад в стране заявили, что купили газ впервые не у России.
Также ранее сообщалось, что ЕС не может возместить Молдавии разницу между текущей ценой газа и предлагаемой «Газпромом».