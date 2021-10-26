«Азеригаз» выслушало предпринимателей из Сиязани и обещает решить их проблемы

В пресс-службе объединения haqqin.az сказали, что в Сиязаньском районе руководство ПО провело встречу с птицеводами. Предприниматели, используя возможности «Передвижной приемной», озвучили свои проблемы.

На встрече присутствовали заместитель гендиректора Производственного объединения Рашад Джавадов, руководители других структурных подразделений «Азеригаз», представители руководства Агентства развития малого и среднего бизнеса и Исполнительной власти Сиязанского района.

К акции присоединились не только предприниматели, другие граждане также рассказали о своих проблемах. Все обращения были зарегистрированы и в ближайшем будущем их рассмотрят.

Отметим, что кампания «Открытый микрофон», проводимая «Азеригаз» на протяжении уже трех месяцев, направлена на выявление на местах проблем граждан и их оперативное решение.