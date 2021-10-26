Отвечая на вопросы сторон, свидетель сообщил, что в тот злополучный день Нармин зашла к ним на минуту и ушла. Примерно через полтора часа в дом Гулиевых пришла старшая сестра Нармин, Шабнам, сообщив, что ее сестра не вернулась домой. Выяснив, что Нармин не у дяди, Шабнам вернулась домой.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, сожжённое тело которой было обнаружено в Товузском районе.

По материалам следствия, обвиняемый Илькин Сулейманов прятал Нармин 47 дней во втором доме в его дворе под своим наблюдением. По словам же Гулиева, за это время он несколько раз видел Сулейманова в селе.

Согласно официальным документам, Илькин Сулейманов был задержан 10 января прошлого года. Сам он сказал, что был задержан 6 января, четыре дня подвергался пыткам и, не выдержав их, 10 января подписал заявление о том, что похитил и убил ребенка.

Отвечая на вопросы адвокатов, Ариф Гулиев подтвердил, что Сулейманов был задержан 6 января. "Его в тот же день доставили в отделение полиции. Мы уже тогда знали, что он задержан. Во время одной из траурных церемоний по ребенку Камал Гылыджев (ныне начальник следственного управления Генпрокуратуры – ред.) собрал сельчан и сказал, что это Илькин убил ребенка".

Отвечая на вопросы, Гулиев сказал, что об обнаружении тела Нармин он узнал 6 января: "Когда приехал туда, увидел, что собралось много полицейских. Я не осматривал внимательно тело... Прокурор по имени Эльчин сказал – это ваш ребенок. Знакомые рассказали, что это Илькин нашел труп. Это было рядом с их домом. Я сообщил об этом отцу Нармин".

В ходе допроса выяснилось, что и отец Нармин не осматривал тела. Мать же тела дочери после его обнаружения вообще не видела.

После исчезновения Нармин в селе и его окрестностях обыскали все дома. С помощью специально обученных собак обыски провели и в доме Арифа Гулиева.

В своих показаниях следствию Гулиев сообщил, что Мурад Сулейманов, двоюродный брат обвиняемого И.Сулейманова, бывший сотрудник полиции, пытался отговорить сотрудников правоохранительных органов от проведения обыска в их доме. А на суде он заявил, что проводить обыск в их доме не запрещал. Дом Мурада не осмотрели только потому, что он бывший полицейский.

Судебный процесс продолжится 3 ноября.