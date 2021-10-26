Нет информации о зарегистрированных в Баку смартфонах

Обнародована информация о подготовке законопроекта по внесению изменений в закон «О государственной пошлине», предусматривающий пересмотр ставок за регистрацию приборов мобильной связи, а также легковых автомобилей. «Туран» обращает внимание, что взимание с физических лиц госпошлины по этим операциям осуществляется не в соответствие с этим законом, а согласно постановлению Кабинета министров от 31-го июля 2018 года. Госпошлина в размере от 20 до 150 манат в зависимости от рыночной стоимости смартфонов, а также мобильных телефонов без «умных» опций, взимается лишь с физических лиц, поставляющие их для личного пользования. Данное требование не распространяется на субъектов бизнеса, импортирующих мобильные телефоны в коммерческих целях.

Государственный таможенный комитет (ГТК), а также ответственное за регистрацию приборов мобильной связи госведомство - Министерство цифрового развития и транспорта не информировали общественность о количестве зарегистрированных телефонов в Системе регистрации мобильных приборов (СРМП) и общей сумме поступлений по этим операциям.

СРМП действует с 2011 года. Первоначально сумма обслуживания по регистрации телефонов вне зависимости от их стоимости составляла 5 манат.

По данным ГТК, за восемь месяцев этого года импортировано 1 млн 76,7 тыс. штук мобильных телефонов общей декларированной стоимостью $162,2 млн. Число импортированных телефонов по сравнению с тем же периодом 2020 года выросло на 17,3%. Один мобильный телефон на азербайджанской таможне декларируется по цене $150,6, что на 13,7% дороже, чем за январь-август прошлого года.

В этом году импорт смартфонов из Вьетнама (377 тыс. штук) возрос в два раза. Поставляемые из этой страны телефоны оформляются в таможенных целях по цене в среднем $154,1. Импорт мобильных телефонов из Китая (608,4 тыс. штук) снизился на 7,7%, а из Индии (89 тыс. штук) – вырос на 18,4%.