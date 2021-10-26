Американцы и британцы добивают Джулиана Ассанжа в тюрьме

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не позволило ему участвовать в заседании Высокого суда Лондона по видеосвязи. Об этом заявил в интервью РИА Новости один из его адвокатов Аитор Мартинес.

По словам защитника, состояние здоровья Ассанжа очень плохое, в чем может убедиться "любой человек, который его увидит". "Вчера он присутствовал в течение нескольких минут по видеосвязи… и выглядел очень худым, разбитым, практически лежал на столе, не имея сил сидеть прямо. Он не смог продолжать, и его увели. На втором заседании он даже не смог добраться до видеоссылки. Его состояние, без сомнения, очень тяжелое", – рассказал Мартинес.

Он добавил, что представители американской стороны на заседании сосредоточились на том, чтобы "раскритиковать медицинские заключения" о состоянии здоровья, "пытаясь дискредитировать то, о чем сообщили известные эксперты в области медицины". "Однако они просто критиковали эти отчеты, без каких-либо "научных обоснований", – сказал Мартинес.