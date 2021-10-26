Индийские студенты не могут вернуться в Баку

Индийские студенты, обучающиеся в Азербайджанском медицинском университете, вынуждены были при остановить свою учебу из-за того, что не могут прилететь в Баку. По информации индийских СМИ, студентка из штата Керала Неха Энн Саджи обратилась к министру иностранных дел этого штата В. Муралидхарану от имени всех индийских студентов, обучающихся в Азербайджанском медицинском университете.

«Мы застряли в Индии из-за связанных с коронавирусом ограничений на поездки, введенные правительством Азербайджана. Поэтому мы не могли получить визы в течение прошлого года. В настоящее время Азербайджан принимает только граждан или обладателей постоянного вида на жительство из 42 стран, и, к сожалению, Индия не входит в их число», – говорится в письме.

В нем также говорится, что несколько месяцев назад посольство Индии в Баку, а также университет занялись этим вопросом. Азербайджанский медицинский университет представил правительству Азербайджана список всех своих иностранных студентов.

«Однако в последнее время студенты из Пакистана, Ирана и Ирака (этих стран также нет в списке 42 стран) начали получать свои визы. Мы обратились в наш университет по поводу задержки с выдачей виз для индийцев, и они попросили нас обратиться в наше посольство в Баку, поскольку студенты из других стран получили визы благодаря усилиям, предпринятыми посольствами», – пишет студентка.

В письме говорится, что в Азербайджанском медицинском университете обучаются более 100 студентов из Индии. Вернуться в Баку не могут около 70 из них. Остальные студенты имеют вид на жительство в ОАЭ и не сталкиваются с подобной проблемой,

«Наши занятия уже начались 29 сентября и нам придется заморозить наш курс. Мы очень переживаем за наше будущее», – сказал студент-медик.