У женщин на поздних стадиях беременности риск последствий от заболевания COVID-19 настолько высок, что Национальная служба здравоохранения Франции запустила в середине октября массированную информационную и разъяснительную кампанию, нацеленную на невакцинированных беременных.

Минздрав Азербайджана официально рекомендовал беременным женщинам вакцинироваться от штаммов COVID-19. Рекомендация Минздрава полностью соответствует выводам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и других авторитетных международных организаций, рекомендующих беременным, кормящим или планирующим беременность женщинам пройти вакцинацию от COVID-19, которую в странах ЕС и США проводят независимо от сроков беременности.

Согласно британским данным, в период с июля по октябрь 2021 года беременные женщин в возрасте от 16 до 49 лет составили почти треть (32%) от общего числа получавших экстракорпоральную оксигенацию – интенсивную терапию, используемую только в критических случаях, когда легкие пациента повреждены настолько, что обычный ИВЛ не обеспечивает необходимый уровень кислорода в организме.

Показательно, что в самом начале пандемии (март 2020 года) этот показатель составлял всего 6 процентов.

Между тем, исследование, проведенное израильскими учеными, показало, что болеющие ковидом беременные женщины значительно чаще страдают гестационным диабетом (диабет, появляющийся в период вынашивания ребенка), а также затрудненным или тяжелым дыханием во время и после родов. Помимо этого, ковидное заболевание может увеличить риск возникновения у новорожденных проблем с дыханием.

Как сообщил haqqin.az Тайар Эйвазов, главный инфекционист Азербайджана, еще недавно считалось, что вакцинация в период беременности – фактор нежелательный. Однако после завершения исследований воздействия вакцин на беременность и развитие плода, было установлено, что они не представляют опасности для здоровья беременной и её будущего ребенка.

Таким образом очевидно, что невакцинированные беременные в значительно большей степени подвержены риску тяжелого течения инфекции, требующего госпитализации, интенсивной терапии и подключения к аппарату ИВЛ, нежели другие категории больных. Помимо этого повышается также вероятность преждевременных родов и осложнений, связанных с процессом появления младенца на свет.

«В настоящий момент активная вакцинация беременных идет в США, Германии, Франции, Италии, Израиле, в ряде других стран, –- рассказал Тайар Эйвазов. – Дело в том, что в процессе беременности иммунная система женщины, как правило, значительно ослабевает. Вот почему беременные – особенно в начальной стадии, тяжело переносят любую инфекцию…»

В отличие от стран Евросоюза и США, где вакцинируют на любой стадии беременности, в Азербайджане вакцинация разрешена только после 12-недельного срока. Эта подстраховка оправдана, поскольку именно в первые двенадцать недель завершается сложный и крайне уязвимый процесс эмбриогенеза, развития плода. Кстати, антитела, которые после прививки формируются у беременной, переходят к её плоду.

Тайар Эйвазов отметил, что сам принцип вакцинации беременных, избранный азербайджанскими медиками, аналогичен подходу к вакцинации детей в возрасте от 12 лет и старше. Минздрав рекомендует, в первую очередь, прививать только вакциной Pfizer беременных женщин из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями – ожирением, диабетом, артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, пороком сердца и пр. Как и в случае с детьми после двенадцати лет, здоровые беременные женщины могут вакцинироваться на свое усмотрение. Но в любом случае женщина с 12-недельным сроком беременности может беспрепятственно получить вакцину Pfizer.

По словам эксперта Минздрава, вопрос вакцинации кормящих матерей остается открытым до тех пор, пока не завершатся все исследования по этой группе. Тем не менее, в США и ряде стран Европы врачи настоятельно рекомендуют вакцинировать кормящих матерей, поскольку данных о способности вещества препарата проникать в грудное молоко, пока нет. Кроме того, в прививках также нет элементов, способных нанести вред организму ребенка.

«В прививке от COVİD-19, – подчеркнул Эйвазов, – нет живых вирусов, а фрагменты РНК-вируса в вакцинах очень быстро распадаются и полностью выводятся из организма».

Относительно получения «ковид-паспортов»: беременные женщины, имеющие сертификат о противопоказаниях и отказывающиеся проходить вакцинацию, должны знать, что их сертификат о противопоказаниях остается в силе, как официальное объяснение отказа от вакцинации.