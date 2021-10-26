Как обычная шутка вызвала дефицит вольфрама в мире

Теперь же, обычная шутка в соцсетях угрожает вызвать дефицит хоть и не драгоценного, но редкоземельного металла вольфрама.

Еще в феврале этого года haqqin.az писал о том, что пользователи американского ресурса Reddit вызвали ажиотаж на мировом рынке серебра. До этого им удалось успешно поднять акции розничной сети по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров Game Stop. Мелкие частные инвесторы, входящие в группу WallStreetBets (WSB), согласовав свои действия организовали массовую скупку серебра, спровоцировав рост цен на драгметалл на 12% до отметки $30,35 за тройскую унцию. Так дорого этот драгметалл не котировался с февраля 2013 года.

Консервативные экономисты и трейдеры явно недооценивают силу интернет-сообщества. В очередной раз группе энтузиастов удалось вызвать волнения на международных рынках и даже создать дефицит на определенные товары.

Все началось с того, что 12 октября криптоинвестор и сотрудник блокчейн-фирмы Coin Center Нирадж Агравал выложил в твиттере фейковый скриншот с сайта издания Bloomberg. Заголовок несуществующей заметки гласил: «Криптотрейдеры виноваты в мировом дефиците вольфрама». В реальности такой проблемы не существует, а шутка обыгрывала многочисленные новости о криптовалютах.

Твит набрал всего около 250 ретвитов, но стал вирусным внутри сообщества. В течение следующих нескольких дней одержимость вольфрамом, а именно небольшими кубиками из редкого металла, превратилась в локальный мем. Десятки пользователей стали шутить о бесполезных кубах, которые неожиданно стали желанными, а кто-то провёл параллели между цифровой валютой и физическим объектом.

Анонимный пользователь платформы OpenSea даже запустил NFT-коллекцию из виртуального вольфрамового куба, больше половины из которых почти сразу раскупили по цене в 0,05 ETH (около 340 манатов). Часть из них выставили на перепродажу — сейчас их стоимость составляет от 1 до 5 ETH (7-35 тысяч манатов).

В это же время появилась более масштабная и организованная NFT-коллекция в виде кубов. Все 500 токенов скупили за две недели, а авторы пожертвовали часть прибыли некоммерческим организациям, работающим в криптосфере.

Владельцы коллекции могут не только перепродавать виртуальные кубы, но и получить настоящий вольфрамовый куб при «уничтожении» цифрового токена — в зависимости от приобретённого варианта авторы вышлют куб размером от 2,5 до 18 сантиметров.

Фирма Midwest Tungsten, расположенная в Иллинойсе и выпускающая детали из вольфрама, рассказала об увеличении продаж кубов в три раза за неделю. В основном они занимаются производством деталей для других компаний, но продают и сувенирную продукцию на своём сайте.

Вольфрам имеет высокую плотность и при малом размере достаточно много весит — этим сувениры и привлекают покупателей. По словам Картера, кубы как статусный символ лучше дорогих часов — они лаконичнее и изысканнее. На сайте завода представлены варианты кубов от 1 до 10 см — последний весит почти 19 килограммов и продаётся за 2999 долларов.

Представители Midwest Tungsten сообщили, что за два дня «любители мемов» разобрали все имеющиеся в наличии кубы, немного приблизив изначальную шутку к реальности — Bloomberg даже выпустил новость о необычном тренде, практически повторив пародийный заголовок. Компания, однако, пообещала пополнить запасы, и через несколько дней кубы оказались снова доступны.

22 октября Midwest Tungsten действительно выставила на продажу рекордно большой куб: 37 сантиметров в высоту и весом 907 килограммов. Приобрести его можно на NFT-аукционе, но, из-за трудностей с доставкой, куб поместят в отдельную комнату в штаб-квартире компании, а владелец сможет раз в год посещать его, трогать и делать фото.

Вариант получить куб в физическое владение тоже существует — для этого покупателю нужно будет «сжечь» токен, отправив его в тупиковый адрес. До тех пор куб можно будет перепродавать, и каждый новый владелец сможет посещать его в Иллинойсе. Сотрудники компании отметили, что надеются на сохранение NFT, и пообещали встречать владельца «с красной дорожкой».