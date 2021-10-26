Бывший вице-президент США считает, что политика Байдена усиливает Иран
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что попытки Джозефа Байдена возобновить "ядерную сделку" с Ираном в рамках СВПД может спровоцировать усиление агрессии Ирана в регионе, сообщает Newsweek.
“Мир идет за силой. Наша нынешняя администрация поддерживает “ядерную сделку” с Ираном, она не решается осудить запуск ракет по нашему союзнику – Израилю, вывод войск из Афганистана обернулся катастрофой. В связи с этим наши противники могут почувствовать слабость нынешней американской администрации”, – сказал Пенс.