Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является критической и близка к полноценным боевым действиям. Об этом заявил глава сепаратистской «Донецкой народной республики» Денис Пушилин.

"Ситуацию я бы назвал критической и близкой к полноценным боевым действиям. Повреждение инфраструктуры и, конечно же, захват (освобождение – haqqin) населенного пункта Староварьевка Вооруженными силами Украины (ВСУ) подталкивает, безусловно, республики к ответным действиям", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24".