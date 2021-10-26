Террористы угрожают Пакистану

Тысячи членов террористической организации перекрыли шоссе недалеко от города Лахор с требованиям освободить заключенного в тюрьму 27-летнего лидера группировки Саада Хусейна Ризви.

Исламистская группировка “Тахрик-и-Лаббайк” готовится двинуться в сторону столицы Пакистана Исламабада после того, как переговоры с правительством “зашли в тупик”, сообщает Reuters.

В четверг, 28 октября, они начали марш к столице страны после серии столкновений с полицией накануне вечером. В свою очередь, министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид заявил, что правительство ведет переговоры в тюрьме с лидером организации.

Правительство заявило, что согласно с большинством из требований “Тахрик-и-Лаббайка”, включая освобождение из тюрьмы Саада Ризви, однако не будет высылать посла Франции, как того требуют террористы.

Также министр внутренних дел заявил, что в случае наступления членов группировки в столицу, “будут последствия”.

Отметим, что 27 октября в результате столкновений погибли 4 полицейских и несколько членов террористической организации.