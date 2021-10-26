Хотят раскулачить десятку самых богатых американцев наша корреспонденция

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон

Ура! Появился человек, который стал самым богатым в мире всех времен и народов. Это конечно же владелец Tesla Илон Маск. Его состояние составило 272.3 миллиарда долларов. Только за один день этой недели оно увеличилось на 36 миллиардов после того, как крупная компания, сдающая в аренду автомобили заявила о приобретении 100 тысяч машин Tesla.

Илон Маск. Слишком богатых не любят даже облаченные в судейские мантии

И вот именно Маск, плюс еще 9 самых богатых граждан Америки – Джеф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Уоррен Баффет попали под прицел демократов в конгрессе. Они хотят обложить налогом их публичные активы с тем, чтобы получить деньги на два амбициозных проекта президента Джо Байдена по борьбе с климатическими изменениями и строительству социальной инфраструктуры.

Американский налоговый кодекс является достаточно запутанным. Хорошо известна история чикагского гангстера Аль-Капоне. Прокуроры на смогли найти зацепку, чтобы осудить его за кровавые убийства, но нашли способ предъявить ему обвинение в неуплате налогов и запрятать в тюрьму на много лет.

Но при этом указанные мультимиллионеры платят мизерные суммы от стоимости своих авуаров — можно сказать почти ничего, как об этом пишет компания BBC. Дело в том, что налоги следует платить лишь при продаже компании, а если ее нет, то и взятки гладки.

И потом речь идет лишь об акциях публичных компаний. Tesla, как и Amazon в эту категорию попадают, а скажем космические платформы Маска и Безоса SpaceX и Blue Origin нет, с них налоги не возьмешь.

«Когда ты видишь, как миллиардеры запускают корабли в космос теша свое тщеславие и ради хобби, в то время как общество борется с постоянными наводнениями и пожарами, то возникает резонный вопрос о том, как такое возможно», - сетует экономист из New School Даррик Гамильтон.

Но это конечно риторический вопрос. Миллиардеры могут развлекаться на свои деньги, как им заблагорассудится. Но при этом «слуги народа» в конгрессе зорко смотрят, не появится ли лазейка, чтобы их прищучить.

Конгресс ищет лазейку, чтобы раскулачить миллиардеров

Повышение налогов для самых богатых было одним из предвыборным обещаний Байдена. Сначала предполагалось, что на 3 процента будут повышены подоходные налоги для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год. Но сейчас, похоже от этой схемы решено отказаться и вместе нее определили «расстрельный список» из десяти самых богатых.

Их общее состояние - 1.3 триллиона. По плану сенатора-демократа Рона Вайдена десять самых достойных должны будут «отвалить» остальной бедной Америке 276 миллиарда в течении пяти лет. Главная доля, конечно, достанется Маску — ему придется раскошелиться в течение пяти лет на 50 миллиардов. За ним следует Безос, которому присудили 44 миллиардов, далее следуют Цукерберг – 29 миллиардов, столько же Ларри Пейдж, основателю Google, хотя его напарнику Сергею Брину присудили «лишь» 28 миллиардов. В списке, разумеется, и главный американский царь в сфере инвестиций Уоррен Баффет, он должен распроститься с 25 миллиардами.

Планы демократов не вызвали энтузиазма у миллиардеров. «Когда у вас вообще нет никаких денег, вы, конечно приходите ко мне», - ехидно заявил рекордсмен по зарабатыванию денег Илон Маск.

Конгрессменам и сенаторам предстоят долгие бои в Верховном суде, где преобладают консервативные судьи, многие из которых назначены Дональдом Трампом. На что надеются законодатели? Может быть на то, что слишком богатых не любит никто, даже те, кто облачены в судейские мантии.