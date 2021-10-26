Ура! Появился человек, который стал самым богатым в мире всех времен и народов. Это конечно же владелец Tesla Илон Маск. Его состояние составило 272.3 миллиарда долларов. Только за один день этой недели оно увеличилось на 36 миллиардов после того, как крупная компания, сдающая в аренду автомобили заявила о приобретении 100 тысяч машин Tesla.

И вот именно Маск, плюс еще 9 самых богатых граждан Америки – Джеф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Уоррен Баффет попали под прицел демократов в конгрессе. Они хотят обложить налогом их публичные активы с тем, чтобы получить деньги на два амбициозных проекта президента Джо Байдена по борьбе с климатическими изменениями и строительству социальной инфраструктуры.

Американский налоговый кодекс является достаточно запутанным. Хорошо известна история чикагского гангстера Аль-Капоне. Прокуроры на смогли найти зацепку, чтобы осудить его за кровавые убийства, но нашли способ предъявить ему обвинение в неуплате налогов и запрятать в тюрьму на много лет.

Но при этом указанные мультимиллионеры платят мизерные суммы от стоимости своих авуаров — можно сказать почти ничего, как об этом пишет компания BBC. Дело в том, что налоги следует платить лишь при продаже компании, а если ее нет, то и взятки гладки.

И потом речь идет лишь об акциях публичных компаний. Tesla, как и Amazon в эту категорию попадают, а скажем космические платформы Маска и Безоса SpaceX и Blue Origin нет, с них налоги не возьмешь.

«Когда ты видишь, как миллиардеры запускают корабли в космос теша свое тщеславие и ради хобби, в то время как общество борется с постоянными наводнениями и пожарами, то возникает резонный вопрос о том, как такое возможно», - сетует экономист из New School Даррик Гамильтон.

Но это конечно риторический вопрос. Миллиардеры могут развлекаться на свои деньги, как им заблагорассудится. Но при этом «слуги народа» в конгрессе зорко смотрят, не появится ли лазейка, чтобы их прищучить.