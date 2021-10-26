Хотят раскулачить десятку самых богатых американцев наша корреспонденция
Ура! Появился человек, который стал самым богатым в мире всех времен и народов. Это конечно же владелец Tesla Илон Маск. Его состояние составило 272.3 миллиарда долларов. Только за один день этой недели оно увеличилось на 36 миллиардов после того, как крупная компания, сдающая в аренду автомобили заявила о приобретении 100 тысяч машин Tesla.
И вот именно Маск, плюс еще 9 самых богатых граждан Америки – Джеф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Уоррен Баффет попали под прицел демократов в конгрессе. Они хотят обложить налогом их публичные активы с тем, чтобы получить деньги на два амбициозных проекта президента Джо Байдена по борьбе с климатическими изменениями и строительству социальной инфраструктуры.
Американский налоговый кодекс является достаточно запутанным. Хорошо известна история чикагского гангстера Аль-Капоне. Прокуроры на смогли найти зацепку, чтобы осудить его за кровавые убийства, но нашли способ предъявить ему обвинение в неуплате налогов и запрятать в тюрьму на много лет.
Но при этом указанные мультимиллионеры платят мизерные суммы от стоимости своих авуаров — можно сказать почти ничего, как об этом пишет компания BBC. Дело в том, что налоги следует платить лишь при продаже компании, а если ее нет, то и взятки гладки.
И потом речь идет лишь об акциях публичных компаний. Tesla, как и Amazon в эту категорию попадают, а скажем космические платформы Маска и Безоса SpaceX и Blue Origin нет, с них налоги не возьмешь.
«Когда ты видишь, как миллиардеры запускают корабли в космос теша свое тщеславие и ради хобби, в то время как общество борется с постоянными наводнениями и пожарами, то возникает резонный вопрос о том, как такое возможно», - сетует экономист из New School Даррик Гамильтон.
Но это конечно риторический вопрос. Миллиардеры могут развлекаться на свои деньги, как им заблагорассудится. Но при этом «слуги народа» в конгрессе зорко смотрят, не появится ли лазейка, чтобы их прищучить.
Повышение налогов для самых богатых было одним из предвыборным обещаний Байдена. Сначала предполагалось, что на 3 процента будут повышены подоходные налоги для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год. Но сейчас, похоже от этой схемы решено отказаться и вместе нее определили «расстрельный список» из десяти самых богатых.
Их общее состояние - 1.3 триллиона. По плану сенатора-демократа Рона Вайдена десять самых достойных должны будут «отвалить» остальной бедной Америке 276 миллиарда в течении пяти лет. Главная доля, конечно, достанется Маску — ему придется раскошелиться в течение пяти лет на 50 миллиардов. За ним следует Безос, которому присудили 44 миллиардов, далее следуют Цукерберг – 29 миллиардов, столько же Ларри Пейдж, основателю Google, хотя его напарнику Сергею Брину присудили «лишь» 28 миллиардов. В списке, разумеется, и главный американский царь в сфере инвестиций Уоррен Баффет, он должен распроститься с 25 миллиардами.
Планы демократов не вызвали энтузиазма у миллиардеров. «Когда у вас вообще нет никаких денег, вы, конечно приходите ко мне», - ехидно заявил рекордсмен по зарабатыванию денег Илон Маск.
Конгрессменам и сенаторам предстоят долгие бои в Верховном суде, где преобладают консервативные судьи, многие из которых назначены Дональдом Трампом. На что надеются законодатели? Может быть на то, что слишком богатых не любит никто, даже те, кто облачены в судейские мантии.