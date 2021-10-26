Скандал в ООН: Турция и Китай обвинили друг друга
Заместитель постпреда Китая при ООН Генг Шуанг на очередном заседании Службы Безопасности организации по Сирии обвинил Турцию в “оккупации” северо-восточной части страны, призвав уважать права человека.
В свою очередь, постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу раскритиковал обвинения китайских дипломатов в адрес Анкары.
“Те, кто сами повсеместно игнорируют международное гуманитарное право, не должны учить Турцию соблюдению прав человека”, – передает слова Синирлиоглу агентство “Анадолу”.
Постпред Турции также заявил, что террористы PKK/YPG продолжают обстреливать населенные пункты Сирии и Турции. По его словам, две недели назад террористы обстреляли город Африн, в результате чего погибли 6 мирных жителей.