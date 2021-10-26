В работе Youtube произошли сбои

Пользователи в разных странах жалуются на сбои в работе Youtube, сообщает РИА Новости со ссылкой на Downdetector.

Cбой в работе произошел примерно в 22:10 по бакинскому времени. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании, России и Польши.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта. Также отмечаются проблемы с просмотром видео, соединением с сервером и работой приложения.