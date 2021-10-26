Сообщается, что тела погибших опознаны, их имена значатся на полиэтиленовых пакетах, в которых, они хранятся, однако родители и родственники погибших не хотят их забирать, поскольку отказываются верить в результаты ДНК-экспертизы.

Несмотря на то, что с окончания второй Карабах ской войны прошел год, в холодильниках морга Мецаморского кладбища по-прежнему остаются свыше ста тел и останков погибших на войне армянских солдат. Об этом говорится в репортаже армянской службы радио «Свободы».

“Несмотря на то, что почти все тела уже опознаны, и родители оповещены о результатах судебно-медицинской экспертизы, они отказываются забирать тела и ждут от нас других доказательств”, - рассказывает Сергей Абгарян, начальник отделения судебно-медицинского научно-практического центра.

В статье говорится, что в Мецаморском морге остались лишь несколько тел, которые по разным причинам не удалось идентифицировать. Главным образом, из-за сильных повреждений в результате взрыва мины, или из-за отказа родителей, отказывающихся верить в смерть своих сыновей, а потому не сдающих ДНК-тесты. Многие из них также не сдают кровь, поскольку уверены, что их сыновья не погибли, а пропали без вести.

Отметим, что несколько месяцев назад министр здравоохранения Анаит Аванесян заявила, что если тела не будут забраны из морга Мецаморского кладбища, правительство Армении захоронит погибших без согласия их родителей.