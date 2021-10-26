МВД отреагировало на избиение женщины в Исмаиллы

Адвокат Ровшана Рагимли поделилась информацией о том, что в Исмаиллы женщина долгое время подвергалась избиениям и получала угрозы со стороны своего деверя, сообщает Qafqazinfo.

Главный инспектор Шекинской региональной группы МВД Махир Масимов, отвечая на вопрос издания, подтвердил, что жительница Исмаиллинского района Х.М была избита своим родственником И.Махмудовым.

“Исмаиллинское районное отделение полиции ведет расследование по данному факту, назначена экспертиза для определения степени телесных повреждений”, – сказал инспектор.

Он отметил, что в зависимости от результатов расследования и заключения назначенной экспертизы действиям И.Махмудова будет дана правовая оценка.