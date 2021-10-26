Если США решат потопить весь российский флот на Черном море...

Фархад Мамедов, отдел информации 00:49

Срок эксплуатации американских бомбардировщиков B-1 Lancer, активно участвовавших в афганской и иракской кампаниях, подходит к концу. Тем не менее, Америка не спешит расстаться с самолетами, прослужившими ВВС США сорок лет. В случае войны, – пишет авторитетный журнал Forbes, – эти «ветераны», оснащённые высокотехнологичными ракетами большой дальности, будут поражать корабли Балтийского и Черноморского флотов России. Ожидается, что в следующем десятилетии бомбардировщики B-1B Lancer будут сняты с вооружения и заменены бомбардировщиками B-21 Raider. Но, как утверждает издание, уже известно, чем эскадрильи B-1 займутся на заключительном этапе своей службы. Недавние учения над Чёрным морем выявили принципиально новую роль ударных бомбардировщиков со стреловидной геометрией крыла: как выяснилось, они будут нести на борту малозаметные противокорабельные ракеты, представляющие серьезную опасность «для флотов противника».

В начале октября семь бомбардировщиков В-1 перелетели с базы ВВС Дейс в Техасе на базу Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд, а уже 19 октября два бомбардировщика B-1B Lancer в течение 12 часов совершали полеты, в том числе, над Балтийским морем, после чего бомбардировщики, сопровождавшиеся поочередно польскими и румынскими истребителями, взяли курс на Черное море.

Когда в начале 1980-х годов сто самолётов B-1 поступили на вооружение ВВС США, предполагалось, что они будут использоваться в качестве средства доставки ядерного оружия. Однако в начале 90-х было принято решение изменить их боевой профиль и переориентировать на участие в тяжелых военных кампаниях на территории Ирака и Афганистана, где бомбардировщики B-1 изрядно пообтрепались и были впоследствии капитально отремонтированы. После того, как в прошлом году командование ВВС США вывело из эксплуатации семнадцать бомбардировщиков, «в строю» осталось 45 самолетов B-1В. И в Афганистане, и в Ираке они использовались, в основном, для подавления наземных целей. Однако в командовании ВВС учли такие параметры бомбардировщика-ветерана, как способность покрывать без дозаправки расстояние до 8.000 километров и нести 25 тонн полезного груза, после чего было принято решение использовать его для уничтожения морских целей. В 2017 году В-1В были оснащены новыми противокорабельными ракетами большой дальности (до 480 км) LRASM. Каждый B-1B может нести на борту 24 таких снарядов, стоимостью в три миллиона долларов каждый.

Журнал пишет, что если США решат потопить весь российский флот на Черном море, устранив тем самым главную угрозу ВМС США и их союзникам в регионе, то двух бомбардировщиков B-1В, способных выпустить по целям 48 ракет LRASM, может оказаться вполне достаточно. Сообщается, что во время полета 19 октября, прежде чем вернуться на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, два американских бомбардировщика прошли через международное воздушное пространство над Чёрным морем. Именно тогда на их перехват с территории Крыма поднялись два истребителя СУ-30 ВМФ России. Какое-то время они летели параллельно с бомбардировщиками, которые в тот момент дозаправлял турецкий самолет-«бензоколонка». Чуть позднее Кремль обвинил американские самолёты в нарушении государственной границы Российской Федерации.