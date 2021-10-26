Грузия начала производство винтовок по стандартам НАТО
В Тбилиси открылся совместный грузино-израильский завод по производству автоматических винтовок GI-4, сообщает Sputnik Грузия.
Предприятие создано на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта". 28 октября завод осмотрел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Мы привезли американские станки, это новейшая технология высокого уровня, и все детали автомата изготавливаются здесь. Сегодня мы уже начали, официально открыли предприятие и начнем производство GI-4 типа M4, что очень важно, и я поздравляю "Дельта" и все министерство обороны с этим важным предприятием", - заявил Гарибашвили.
Произведенные на предприятии винтовки стандарта НАТО будут переданы Силам обороны Грузии.