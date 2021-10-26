Увеличились доходы гостиниц в Азербайджане

В третьем квартале этого года общее число ночевок в гостиницах Азербайджана составило 645,9 тыс., что примерно равно показателю за всю первую половину этого года, сообщает «Туран» со ссылкой на Госкомстат.

Деятельность гостиниц постепенно восстанавливается. За девять месяцев этого года число ночевок в них увеличилось по сравнению с тем же периодом 2020 года на 66,3%. На долю города Баку, а также традиционных регионов отдыха (Хачмаз, Габала, Шабран, Губа) приходится 75,1% проведенных туристами ночевок.

Пока гостиницы обходятся в основном за счет местного туризма. Из-за пандемии и продолжающихся ограничительных мероприятий граждане Азербайджана не в полной мере могут покидать пределы страны, что вызвало увеличило посещение местных гостиниц в 2,5 раза. В этом году число ночевок иностранных туристов (241 тыс. ночевок) сократилось на 35%. Удельный вес гостиниц Баку в выборе иностранных туристов в ночевках составил 83%.

В этом году гостиницы страны выручили по предоставленным номерам и услугам 154,1 млн. манат, на 62,4% больше, чем за январь-сентябрь 2020 года. Из них 64 млн. манат поступило за июль-сентябрь.