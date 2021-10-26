Индия размещает американское вооружение на границе с Китаем

Ситуация на индийско-китайской границе все еще остается напряженной из-за недавних столкновений между военными обеих стран из-за спорного плато Таванг, сообщает Al Arabiyya.

Сообщается, что Индия начала размещать вдоль границы с КНР купленные у США вертолеты Chinook, сверхлегкие буксируемые гаубицы, сверхзвуковые крылатые ракеты, а также новейшую систему наблюдения.

Отметим, что США и Индия укрепили оборонные связи из-за растущей обеспокоенности по поводу влияния Китая.

“Укрепление индийско-китайской границы свидетельствует о разочаровании отсутствием прогресса в переговорах, и нет надежды на то, что конфликт разрешится в ближайшее время”, - сказал директор Центра безопасности фонда Observer Research Foundation Раджешвари Пиллай Раджагопалан.

Ситуация на плато Таванг обострилась после боевых действий в 2020 году, когда более 20 индийских солдат и 4 военных китайской армии погибли в ходе перестрелки.