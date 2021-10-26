Чемпионат мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю набирает обороты. Индивидуальные соревнования для Азербайджана уже завершились. Впереди выступления групповых команд, где наша страна также будет представлена.

Как и на недавних Олимпийских играх, соревнования проходят без зрителей. Но в целом требования к участникам чемпионата мира в Китакюсю еще строже, чем были в Токио. Из-за пандемийных ограничений гимнасткам и представителям делегаций можно покидать отель только в двух случаях: если они едут в зал или отправляются поесть (о том, как здесь кормят, читайте ниже). Для этого выделены специальные такси, которые отвозят прямиком к дверям Выставочного центра, где проходят соревнования и тренировки. Неподалеку расположено огромное помещение, выделенное под столовую. Пешком можно пройти только из зала до едальни и обратно. Шаг вправо, шаг влево расценивается чуть ли не как попытка к бегству.

Вы спросите: как организаторы могут контролировать передвижение сотен участников чемпионата мира? Перед приездом всех, кто собирается в Китакюсю, настоятельно попросили скачать на смартфон два приложения. Их наличие на телефоне проверялось еще по прилету в токийском аэропорту. Так вот, именно эти приложения и позволяют отслеживать, где находится гость. Теоретически телефон можно оставить в номере отеля или отключить. В таком случае, возможно, ваша прогулка останется незамеченной. Но стоит ли рисковать, нарушая правила?

К тому же за эти несколько дней, проведенных в Китакюсю, о японцах сложилось такое впечатление: любой из них, завидев «сбежавшего» иностранца на улице, может взять и позвонить в полицию. Или обратиться в Оргкомитет чемпионата мира, что примерно то же самое. Уж слишком высока тут сознательность граждан. Хорошо это или все-таки не очень – решайте сами…

А еще японцы очень прислужливые и могут множество раз извиниться, если допустили какую-то ошибку. В один из предыдущих дней машина, которая должна была отвезти нас на арену, опоздала минут на 40. Организаторы чуть ли не со слезами на глазах весь вечер и еще на следующее утро просили прощения перед нами, хотя извинения были приняты с первого раза и необходимости в повторных не было…

Если вам вдруг что-то понадобилось, то необходимо обратиться к сидящим в лобби отеля организаторам. Можно заказать товар, и через несколько часов он будет у вас. Почти любой каприз за ваши деньги! Правда, придется переплатить и раскошелиться на сумму гораздо большую, чем данная вещь стоит, к примеру, в магазине через дорогу.

Каждое утро, не позднее 10:00, необходимо самостоятельно сдать ПЦР-тест. Если вы проспали или забыли, то ближе к 10 часам к вам в номер постучатся и напомнят о необходимости проверить наличие вируса.