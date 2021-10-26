В американском штате вернули смертную казнь

Американский штат Оклахома получил разрешение на проведение первых казней спустя шесть лет после того, как Верховный суд постановил не ждать окончания судебного процесса, в котором протокол о смертной казни был признан неконституционным, сообщает The Independent.

Первым казненным спустя шесть лет станет на этой неделе Джон Грант, признанный в убийстве сотрудника тюрьмы 23 года назад.

Отмечается, что через 3 недели будет казнен Джулиус Джонс, осужденный за убийство бизнесмена Пола Хауэлла в 1999 году.

В Оклахоме не казнили никого с 2015 года, когда двое осужденных были казнены с использованием неправильных доз смертельных инъекций, что привело к тому, что они мучались более 20 минут.