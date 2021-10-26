Пентагон призвал союзников снять ограничение на поставки оборонных систем Украине

В США призвали союзников снять ограничения на поставки оборонных систем поражающего действия в Украину. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает ТАСС.

Выступая на мероприятии, организованным Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, представитель Пентагона отметила, что хотела бы, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средства.

В качестве примера она привела противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США передавали Украине.