Что станет со спасенными в Ираке азербайджанскими детьми, чьи родители служили ИГИЛ? наше поле зрения
По сообщению Управления пресс-службы МИД Азербайджанской Республики, вчера на родину репатриировались еще 38 детей, содержавшиеся ранее в тюрьмах и детских домах Ирака. Всего же на Родину было возвращено 286 детей и две женщины.
Речь идет о детях, родившихся в семьях граждан Азербайджана, которые перебрались в Ирак и Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ и другим радикальным террористическим группировкам.
Большинство детей были вывезены непосредственно из Азербайджана – родители хотели воспитать их по религиозным догмам «халифата». Другие родились уже в религиозных браках, заключенных одним из их родителей в этих странах.
После того, как армия освободила часть Ирака от боевиков ИГИЛ, подданные иностранных государств, включая граждан Азербайджана, были размещены в Мосуле, в лагерях для перемещенных лиц.
Международные медиа также неоднократно писали об азербайджанских женах и детях ИГИЛ на территории Сирии. К примеру, в 2019 году «Голос Америки» вышел с репортажем о бесчеловечных условиях содержания женщин и детей в лагере Аль-Хол на территории Сирии, которые были вывезены оттуда только после освобождения этих районов от ИГИЛ.
Одна из них, азербайджанка Аиша, рассказала, что уехала вместе с мужем в Сирию и попала в лагерь Аль-Хол после того, как он был убит в Кобани. Другая уроженка нашей страны призналась, что мать у нее христианка, отец – шиит, и что мать, узнав о переезде дочери в Сирию, от нее отреклась.
Журналист, подготовивший репортаж из лагеря, сообщил, что двумя неделями ранее в Аль-Холе задушили 14-летнюю азербайджанку вместе с её бабушкой. Вся вина девушки заключалась в том, что она отказывалась покрывать голову.
Минимум двух гражданок Азербайджана суд Ирака приговорил к смертной казни за участие в террористических действиях.
Большинство азербайджанских жен ИГИЛ возвращаться в Азербайджан отказались, на родину были возвращены, главным образом, дети, потерявшие в Сирии и Ираке своих родителей.
Где будут содержать детей игиловцев вернувшихся на Родину? Как будут реабилитировать и привлекать к цивильному образованию детей, выросших под прессом идеологии ИГИЛ и воспитанных родителями по «законам шариата»?
Теймур Марданоглу, пресс-секретарь Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей сообщил haqqin.az, что репатриацию последней группы детей из Ирака готовил рабочий комитет, в который вошли представители различных государственных структур, в том числе, сотрудник Госкомитета, отвечающие за комплекс вопросов, связанных с возвращением детей-репатриантов к нормальной, цивилизованной жизни.
В сопровождении делегации Азербайджана тридцать восемь детей вернулись в среду 27 октября домой по маршруту Багдад-Стамбул-Баку.
Оформлением необходимых документов для детей-репатриантов, оказанием психологической поддержки, а также пристальным контролем за условиями их возвращения к нормальной жизни будет заниматься Госкомитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей …
Согласно полученной информации, дети-репатрианты в возрасте от 3 до 18 лет будут размещены в учреждениях при Агентстве социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения.
Заведующий отделом по связям с общественностью Агентства Мурад Гашимов, реагируя на дополнительные вопросы haqqin.az, заявил, что подробная информация, связанная с вернувшимися на Родину детьми, будет скоро представлена общественности и посоветовал дождаться официальной информации.
В свою очередь, глава Управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сообщила haqqin.az, что дети уже прошли предварительное медицинское и психологическое обследование, и направлены в соответствующие государственные учреждения.
«В данный момент работа продолжается, идет сбор информации, в связи с чем мы пока не можем предоставить информацию о том, какое количество граждан Азербайджана все еще остается в Ираке. Их возвращение на Родину– это результат долгосрочной и поэтапной работы», - подчеркнула Лейла Абдуллаева.