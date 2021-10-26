Ульвия Худиева, собкор 03:16

По сообщению Управления пресс-службы МИД Азербайджанской Республики, вчера на родину репатриировались еще 38 детей, содержавшиеся ранее в тюрьмах и детских домах Ирака. Всего же на Родину было возвращено 286 детей и две женщины. Речь идет о детях, родившихся в семьях граждан Азербайджана, которые перебрались в Ирак и Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ и другим радикальным террористическим группировкам. Большинство детей были вывезены непосредственно из Азербайджана – родители хотели воспитать их по религиозным догмам «халифата». Другие родились уже в религиозных браках, заключенных одним из их родителей в этих странах. После того, как армия освободила часть Ирака от боевиков ИГИЛ, подданные иностранных государств, включая граждан Азербайджана, были размещены в Мосуле, в лагерях для перемещенных лиц.

Международные медиа также неоднократно писали об азербайджанских женах и детях ИГИЛ на территории Сирии. К примеру, в 2019 году «Голос Америки» вышел с репортажем о бесчеловечных условиях содержания женщин и детей в лагере Аль-Хол на территории Сирии, которые были вывезены оттуда только после освобождения этих районов от ИГИЛ. Одна из них, азербайджанка Аиша, рассказала, что уехала вместе с мужем в Сирию и попала в лагерь Аль-Хол после того, как он был убит в Кобани. Другая уроженка нашей страны призналась, что мать у нее христианка, отец – шиит, и что мать, узнав о переезде дочери в Сирию, от нее отреклась. Журналист, подготовивший репортаж из лагеря, сообщил, что двумя неделями ранее в Аль-Холе задушили 14-летнюю азербайджанку вместе с её бабушкой. Вся вина девушки заключалась в том, что она отказывалась покрывать голову. Минимум двух гражданок Азербайджана суд Ирака приговорил к смертной казни за участие в террористических действиях. Большинство азербайджанских жен ИГИЛ возвращаться в Азербайджан отказались, на родину были возвращены, главным образом, дети, потерявшие в Сирии и Ираке своих родителей. Где будут содержать детей игиловцев вернувшихся на Родину? Как будут реабилитировать и привлекать к цивильному образованию детей, выросших под прессом идеологии ИГИЛ и воспитанных родителями по «законам шариата»? Теймур Марданоглу, пресс-секретарь Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей сообщил haqqin.az, что репатриацию последней группы детей из Ирака готовил рабочий комитет, в который вошли представители различных государственных структур, в том числе, сотрудник Госкомитета, отвечающие за комплекс вопросов, связанных с возвращением детей-репатриантов к нормальной, цивилизованной жизни.