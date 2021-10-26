США выделили дополнительные 144 миллиона долларов Афганистану
В рамках гуманитарной помощи населению Афганистана власти США выделили дополнительные 144 миллиона долларов, говорится в пресс-службе Государственного департамента.
“США предоставляют 144 миллиона долларов в виде новой гуманитарной помощи людям, пострадавшим от продолжающегося кризиса в Афганистане”, - говорится в заявлении.
Таким образом, общий размер гуманитарной помощи Афганистану в 2021 году составит 474 миллиона долларов.
“Эта помощь предоставляется независимым гуманитарным организациям, в том числе Верховному комиссариату ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Международной организации по миграции, Всемирной организации здравоохранения и другим НПО”, - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, финансирование обеспечит прямую поддержку более чем 18 миллионов афганцев, включая беженцев в соседних странах.