Украина заявила, что “Байрактары” находятся в боевом дежурстве еще с весны

“Беспилотники “Байрактар” находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года”, заявил в интервью BBC News Ukraine командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.

Наев рассказал, что беспилотники с марта 2021 года показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике.

"Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также когда были учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и “Байрактары", - заявил он.