Беларусь запретила вывозить из страны кислород

Власти Беларуси приняли решение о введении запрета на вывоз из страны медицинского и технического кислорода. Об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

Отмечается, что речь идет о техническом и медицинском кислороде как в газообразном, так и в жидком состоянии.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников использовать полномочия, чтобы «повыворачивать карманы мерзавцев», которые завышают цены на кислород и наживаются на здоровье людей в условиях пандемии коронавируса.