Любопытно, что несколько месяцев назад тот же «Вест Хэм» собирался приобрести азербайджанский бизнесмен Насиб Пириев - сын “кредитного олигарха” Низами Пириева и один из главных фигурантов “дела Межбанка”, на котором, после строительства метанолового завода в Гарадагском районе Баку, висит долг в 800 миллионов долларов.

Прозванный из-за своеобразной манеры инвестирования “чешским сфинксом”, 46-летний бизнесмен намерен на первом этапе купить 27 процентов акций, а уже затем - весь клуб.

Миллиардер из Чехии Даниэль Кретински намерен приобрести миноритарный пакет акций английского футбольного клуба “Вест Хэм”. Об этом сообщает издание The Athletic.

За контрольный пакет акций знаменитого британского клуба Пириев предлагал владельцам 560 миллионов долларов. Однако Дэвид Голд и Дэвид Салливан - основные инвесторы «Вест Хэма», наслышанные, по всей вероятности, о печальной кредитной истории азербайджанского бизнесмена, от сделки отказались, заявив, что в наличие у Пириева такой суммы не верят.

Кроме того, по словам Салливана, которому принадлежит контрольный пакет акций, предложенная цена значительно ниже рыночной стоимости «Вест Хэма».

Пириев, который сделал предложение в качестве исполнительного директора инвестиционной компании PaI Capital, указал тогда, что компания располагает необходимой суммой и после подписания договора деньги будут немедленно переведены на счета владельцев клуба.

Сообщается, что после приобретения 27 процентов акций клуба, Кретинский намерен вложить в «Вест Хэм» еще 600 миллионов фунтов стерлингов (около 900 миллионов долларов), что вдвое превышает цену, предложенную Насибом Пириевым.