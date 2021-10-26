МЧС о сильном пожаре в Барде
Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о произошедшем в ночь на пятницу пожаре в Барде.
Согласно сообщению ведомства, в городе Барда загорелись конструкции одноэтажного тринадцатиквартирного жилого дома общей площадью 640 кв.м (перегородки состоят из деревянных конструкций, кирпича, крыша из кира и камыша), а также частично сгорели предметы домашнего обихода. Прилегающие строения были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.