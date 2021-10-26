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18 октября Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods и полностью обновленный MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с усовершенствованным дисплеем и исключительной производительностью. Официальные реселлеры Apple в Азербайджане уже открыли предзаказ на новинки. Продажи нового поколения AirPods и новых MacBook Pro начнутся 5 ноября.

Официальные реселлеры предупреждают, что количество новинок ограничено и рекомендуют уже сегодня оформить предзаказ на их сайтах: Alma Store, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, MyShops. AirPods 3-го поколения – магия в новой аранжировке Беспроводные наушники AirPods получили новый дизайн – впервые с 2016 года. Ножка наушников стала короче, а форма была оптимизирована для лучшего звучания. В новых AirPods появился режим «пространственного аудио», создающий эффект объемного звука, как в кинотеатре – звук раздается одновременно отовсюду. До сих пор такая функция была только в AirPods Pro и AirPods Max.

Специальная акустическая сетка, прикрывающая встроенные микрофоны в AirPods, максимально уменьшает шум от ветра во время звонков, так что собеседник будет слышать вас ясно и четко. Также новые AirPods устойчивы к поту и воде, поэтому можно не беспокоиться за наушники, если вы попадете под дождь или отправитесь на интенсивную тренировку. Новые AirPods отличает невероятное время автономной работы – до 30 часов! А при полной разрядке им достаточно всего пяти минут в футляре. После этого можно слушать музыку еще около часа. МасBook Pro - суперсила профессионалов Новый MacBook Pro оснащен потрясающим дисплеем Liquid Retina XDR, передающим до миллиарда цветов, расширенным набором портов, продвинутой камерой FaceTime HD 1080p и лучшей аудиосистемой из существующих. Он предназначен для разработчиков, 3D-дизайнеров, режиссеров, фотографов и для всех, кому нужен сверхмощный ноутбук высшего класса. Новинка доступна в двух размерах: 16 дюймов и – впервые в истории компании – 14 дюймов.

Революционный ноутбук работает на базе совершенно новых M1 Pro и M1 Max – первых чипов для профессиональной работы, созданных для Mac. Предзаказать новинку можно уже сейчас, а старт продаж начнется 5 ноября. Чип M1 делает MacBook Pro невероятно быстрым и мощным. Ноутбук легко справляется со сложными рабочими процессами: производительность теперь до 2,8 раз выше, чем у предыдущего поколения. При этом потребление энергии снизилось. А графический процессор в M1 – самый продвинутый в истории Apple. Благодаря ему новый MacBook Pro работает с графикой в 9-13 раз быстрее, чем его предшественники.

Новые ноутбуки получили расширенный ассортимент портов и слотов, включая SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, USB 4 и разъем для зарядки MagSafe 3. Новый MacBook Pro снабдили системой охлаждения с двумя вентилятора, благодаря которой он не шумит и не греется даже при работе с самыми тяжелыми задачами. Отдельного внимания заслуживает батарея нового MacBook Pro – владельцы 14-дюймовой модели смогут смотреть до 17 часов видео, а обладатели 16-дюймовой – до 21 часа. При этом производительность MacBook Pro не будет снижаться при работе от аккумулятора. А подзарядить батарею до 50% можно всего за полчаса.