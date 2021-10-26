Суперсила, доступная каждому: новые MacBook Pro и AirPods ждут своих первых покупателей фото
18 октября Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods и полностью обновленный MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с усовершенствованным дисплеем и исключительной производительностью. Официальные реселлеры Apple в Азербайджане уже открыли предзаказ на новинки. Продажи нового поколения AirPods и новых MacBook Pro начнутся 5 ноября.
Официальные реселлеры предупреждают, что количество новинок ограничено и рекомендуют уже сегодня оформить предзаказ на их сайтах: Alma Store, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, MyShops.
AirPods 3-го поколения – магия в новой аранжировке
Беспроводные наушники AirPods получили новый дизайн – впервые с 2016 года. Ножка наушников стала короче, а форма была оптимизирована для лучшего звучания. В новых AirPods появился режим «пространственного аудио», создающий эффект объемного звука, как в кинотеатре – звук раздается одновременно отовсюду. До сих пор такая функция была только в AirPods Pro и AirPods Max.
Специальная акустическая сетка, прикрывающая встроенные микрофоны в AirPods, максимально уменьшает шум от ветра во время звонков, так что собеседник будет слышать вас ясно и четко. Также новые AirPods устойчивы к поту и воде, поэтому можно не беспокоиться за наушники, если вы попадете под дождь или отправитесь на интенсивную тренировку.
Новые AirPods отличает невероятное время автономной работы – до 30 часов! А при полной разрядке им достаточно всего пяти минут в футляре. После этого можно слушать музыку еще около часа.
МасBook Pro - суперсила профессионалов
Новый MacBook Pro оснащен потрясающим дисплеем Liquid Retina XDR, передающим до миллиарда цветов, расширенным набором портов, продвинутой камерой FaceTime HD 1080p и лучшей аудиосистемой из существующих. Он предназначен для разработчиков, 3D-дизайнеров, режиссеров, фотографов и для всех, кому нужен сверхмощный ноутбук высшего класса. Новинка доступна в двух размерах: 16 дюймов и – впервые в истории компании – 14 дюймов.
Революционный ноутбук работает на базе совершенно новых M1 Pro и M1 Max – первых чипов для профессиональной работы, созданных для Mac. Предзаказать новинку можно уже сейчас, а старт продаж начнется 5 ноября.
Чип M1 делает MacBook Pro невероятно быстрым и мощным. Ноутбук легко справляется со сложными рабочими процессами: производительность теперь до 2,8 раз выше, чем у предыдущего поколения. При этом потребление энергии снизилось. А графический процессор в M1 – самый продвинутый в истории Apple. Благодаря ему новый MacBook Pro работает с графикой в 9-13 раз быстрее, чем его предшественники.
Новые ноутбуки получили расширенный ассортимент портов и слотов, включая SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, USB 4 и разъем для зарядки MagSafe 3.
Новый MacBook Pro снабдили системой охлаждения с двумя вентилятора, благодаря которой он не шумит и не греется даже при работе с самыми тяжелыми задачами. Отдельного внимания заслуживает батарея нового MacBook Pro – владельцы 14-дюймовой модели смогут смотреть до 17 часов видео, а обладатели 16-дюймовой – до 21 часа. При этом производительность MacBook Pro не будет снижаться при работе от аккумулятора. А подзарядить батарею до 50% можно всего за полчаса.
Не будем лишний раз объяснять истинным поклонникам Apple, что такое официальные продажи от авторизованных Apple реселлеров. Если вы хотите получить идеальный пользовательский опыт от своих устройств Apple, иметь качественную поддержку и гарантию, приходите за покупками только в магазины официальных реселлеров Apple.