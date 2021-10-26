Армянский депутат: Азербайджан получит дорогу в Нахчыван

Член фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Гагик Мелконян уверяет, что якобы в ближайшее время официальных встреч в Москве не планируется. Что касается встреч в целом, то они должны быть, потому что есть вопросы, связанные с демаркацией и делимитацией границ. Об этом пишет газета «Жоховурд».

Депутат отметил, что Азербайджан получит дорогу в Нахчыван через территорию Армении: «Мы называем это дорогой, они называют это коридором. Как мы теперь въезжаем и выезжаем из Карабаха? Они должны иметь возможность сделать то же самое, у них должна быть дорога Азербайджан - Нахчыван».

Как пишет газета, правительство Армении не только соглашается с тем, что Азербайджан получит дорогу в Нахчыван, но и не уверено, что армянская сторона будет контролировать эту дорогу. Более того, азербайджанцы смогут легко и спокойно проехать по вышеупомянутому маршруту.