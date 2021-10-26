Майя Санду: Я говорила об этом с президентом Азербайджана...
На фоне возникшего кризиса в связи с острым дефицитом газа в Молдове президент страны Майя Санду заявила, что запросила помощи у Румынии, Польши, Германии и Азербайджана, сообщает haqqin.az.
"В качестве президента я запросила помощи у основных партнеров Молдовы в преодолении газового кризиса и получила заверения, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса. Я говорила об этом с президентами Румынии, Польши, Германии, Азербайджана", – сказала Санду, слова которой приводит РИА Новости.
Глава молдавского государства отметила, что ситуация рассматривалась совместно с европейскими чиновниками в ходе ее визита в Вену. Санду выразила надежду, что страна выйдет из кризиса как можно быстрее.
По словам президента, в то время, когда цены на природный газ на европейских рынках выросли до фантастических размеров, Молдова не смогла договориться с российским “Газпромом” и в результате оказалась в сложной ситуации с поставками топлива.
Напомним, газ в Молдову поступал из России на основе контракта, подписанного с «Газпромом» в 2008 году, однако его срок истек 30 сентября, после чего сторонам не удалось договориться о новых поставках. Российская компания заявляет, что Молдова может возобновить поставки газа в эту страну после того, как погасит накопившийся до сих пор долг в размере $ 700 млн. В противном случае с декабря “Газпром” прекратит поставки газа в Молдову.
По имеющимся данным, российская сторона настаивает на том, что Молдова должна изменить свою прозападную ориентацию и вернуться на орбиту влияния Москвы, если она хочет получать газ по относительно низким ценам. Санду в свою очередь, отвергает это условие.
22 октября в связи со сложившейся ситуацией парламент Молдовы объявил в стране чрезвычайное положение. Кишинев закупил 1 млн кубометров газа у польской PGNiG и нидерландской Vitol, однако этого недостаточно. Если кризис в газоснабжении устранить не удастся, страна рискует столкнуться с новым электроэнергетическим кризисом.