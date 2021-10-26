Майя Санду: Я говорила об этом с президентом Азербайджана...

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На фоне возникшего кризиса в связи с острым дефицитом газа в Молдове президент страны Майя Санду заявила, что запросила помощи у Румынии, Польши, Германии и Азербайджана, сообщает haqqin.az. "В качестве президента я запросила помощи у основных партнеров Молдовы в преодолении газового кризиса и получила заверения, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса. Я говорила об этом с президентами Румынии, Польши, Германии, Азербайджана", – сказала Санду, слова которой приводит РИА Новости.

Глава молдавского государства отметила, что ситуация рассматривалась совместно с европейскими чиновниками в ходе ее визита в Вену. Санду выразила надежду, что страна выйдет из кризиса как можно быстрее. По словам президента, в то время, когда цены на природный газ на европейских рынках выросли до фантастических размеров, Молдова не смогла договориться с российским “Газпромом” и в результате оказалась в сложной ситуации с поставками топлива. Напомним, газ в Молдову поступал из России на основе контракта, подписанного с «Газпромом» в 2008 году, однако его срок истек 30 сентября, после чего сторонам не удалось договориться о новых поставках. Российская компания заявляет, что Молдова может возобновить поставки газа в эту страну после того, как погасит накопившийся до сих пор долг в размере $ 700 млн. В противном случае с декабря “Газпром” прекратит поставки газа в Молдову.